2019-12-13T15:20:25+03:00
Общество

Таксист в Дятькове спас прохожую от хулиганов

Руководство организации-перевозчика пообещало поощрить своего сотрудника
Мария Дедкова
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Благодаря автомобилисту девушка вернулась домой невредимой.Благодаря автомобилисту девушка вернулась домой невредимой.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Дятькове водитель такси спас девушку от хулиганов. Молодые люди начали приставать к прохожей, которая возвращалась домой около часа ночи 12 декабря.

Проезжавший мимо таксист вмешался в конфликт и предложил горожанке присесть в машину. Благодаря автомобилисту девушка вернулась домой невредимой. Эту историю в соцсетях рассказал ее муж.

Руководство такси пообещало поощрить своего сотрудника за мужской поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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