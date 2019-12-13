Таксист в Дятькове спас прохожую от хулиганов

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-13T15:20:25+03:00

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В Дятькове водитель такси спас девушку от хулиганов. Молодые люди начали приставать к прохожей, которая возвращалась домой около часа ночи 12 декабря.

Проезжавший мимо таксист вмешался в конфликт и предложил горожанке присесть в машину. Благодаря автомобилисту девушка вернулась домой невредимой. Эту историю в соцсетях рассказал ее муж.

Руководство такси пообещало поощрить своего сотрудника за мужской поступок.

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ИСТОЧНИК KP.RU