2019-12-13T14:28:38+03:00
Звезды

Фильм «Однажды в Трубчевске» назвали прорывом года

Премию журнала «Кинорепортер» вручили брянскому режиссеру Ларисе Садиловой
Мария Дедкова
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Фото: facebook.com, Лариса Садилова.Фото: facebook.com, Лариса Садилова.
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Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой получил премию "Прорыв года". Награду от журнала "Кинорепортер" вручили создателю картины "Однажды в Трубчевске". Церемония прошла в начале декабря в столице. Премии удостоились актеры Егор Баринов и Кристина Шнайдер, а также продюсер фильма Лариса Шнайдерман.

Напомним, в конце ноября картина завоевала главный приз международного фестиваля туристических фильмов «Свидание с Россией».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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