Фильм «Однажды в Трубчевске» назвали прорывом года

СЕГОДНЯ 14:28 2019-12-13T14:28:38+03:00

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Фильм брянского режиссера Ларисы Садиловой получил премию "Прорыв года". Награду от журнала "Кинорепортер" вручили создателю картины "Однажды в Трубчевске". Церемония прошла в начале декабря в столице. Премии удостоились актеры Егор Баринов и Кристина Шнайдер, а также продюсер фильма Лариса Шнайдерман.

Напомним, в конце ноября картина завоевала главный приз международного фестиваля туристических фильмов «Свидание с Россией».

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ИСТОЧНИК KP.RU