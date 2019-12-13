На обновление брянского аэропорта выделили больше 300 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-13T14:03:01+03:00

Дополнительные средства позволят ускорить работу по развитию авиасообщения с другими регионами страны. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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На реконструкцию брянского аэропорта потратят почти 305 миллионов рублей. Такая статья расходов прописана в бюджете области на следующий год.

Главный финансовый документ региона приняли 10 декабря в облдуме. Около 38 миллиардов рублей пойдет на социальный сектор. Это 68 процентов всех средств.

Деньги, которые дали брянскому аэропорту, позволят не только провести ремонт, но и ускорить работу по развитию авиасообщения с другими регионами страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU