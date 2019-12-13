2019-12-13T13:44:26+03:00
Общество

В Брянске наказали автомобилиста, припарковавшегося на переходе у правительства

Водитель заплатит штраф в тысячу рублей
Мария Дедкова
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13 декабря на проспекте Ленина в районе дома № 33 водитель нарушил Правила дорожного движения13 декабря на проспекте Ленина в районе дома № 33 водитель нарушил Правила дорожного движенияФото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску
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В Брянске наказали водителя, оставившего машину на "зебре"у здания правительства. Фотографию нарушителя опубликовали в социальных сетях. Сотрудники ГИБДД провели проверку.

- 13 декабря на проспекте Ленина в районе дома № 33 водитель нарушил Правила дорожного движения, совершив остановку на пешеходном переходе, - говорят в городской Госавтоинспекции.- За это правонарушение автомобилиста ждет штраф - 1000 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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