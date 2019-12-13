2019-12-13T13:24:20+03:00
Общество

Жительница Брянска отлучилась из кафе и лишилась двух мобильников

Посетительница оставила телефоны на столике заведения
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Полицейские раскрыли двойную "мобильную" кражу.Полицейские раскрыли двойную "мобильную" кражу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

В одном из кафе Брянска похитили два мобильных телефона. Инцидент произошел в Советском районе.

Как сообщили в областном УМВД, в заведении отдыхала 38-летняя посетительница. Она на пару минут вышла на улицу, оставив на столе два мобильника. А когда вернулась – телефонов не было. Утром женщина обратилась в банк и узнала, что ночью с ее счета кто-то списал 16 000 рублей.

По подозрению задержали 29-летнего мужчину, который приехал в Брянск из Ленинградской области.

- Со слов подозреваемого, снятые деньги он успел потратить, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Один из телефонов – более современный и дорогой – оставил себе, а второй выбросил. Оставшийся мобильник вернули владелице.

По статье «Кража» мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Брянска отлучилась из кафе и лишилась двух мобильников
В Фокино детям-сиротам выдали недоделанные квартиры
В Почепском районе раскопали авиабомбу весом в полтонны
В Брянске спасли двух детей, которые чуть не провалились под лед
В Жуковском районе внедорожник насмерть сбил велосипедистку
К Новому году на улице Советской обещают заасфальтировать часть дороги
Жительница Климовского района «пировала» на деньги, украденные у соседки
При строительстве дороги-дублера в Брянске благоустроят пляж на Мутном
В Навлинском районе сгорел частный дом
В День Конституции 14 юным брянцам вручили паспорта
В Брянске устроят «Мандариновые бега»
Жители Трубчевского района помогли задержать домушников
Борис Пайкин предложил 31 декабря объявить выходным днем на Брянщине
В Брянске ищут семью для новорожденной Златы
В Новозыбкове сотрудник ГИБДД не стал брать у нарушительницы взятку
Памятник Ленину возле ДК БМЗ в Брянске увезли на ремонт
На БМЗ введён в эксплуатацию новый сварочный робот
Жительница Брянска пойдет под суд за кражу денег с банковской карты
К Жириновскому прибыла Брянская делегация
«Чистая планета» - это чистая страна!
Брянцу грозит до пяти лет колонии за стрельбу на пороге магазина
Суд не разрешил вводить в эксплуатацию торговый центр Николая Тимошкова в Брянске