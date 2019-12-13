Жительница Брянска отлучилась из кафе и лишилась двух мобильников

СЕГОДНЯ 13:24 2019-12-13T13:24:20+03:00

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В одном из кафе Брянска похитили два мобильных телефона. Инцидент произошел в Советском районе.

Как сообщили в областном УМВД, в заведении отдыхала 38-летняя посетительница. Она на пару минут вышла на улицу, оставив на столе два мобильника. А когда вернулась – телефонов не было. Утром женщина обратилась в банк и узнала, что ночью с ее счета кто-то списал 16 000 рублей.

По подозрению задержали 29-летнего мужчину, который приехал в Брянск из Ленинградской области.

- Со слов подозреваемого, снятые деньги он успел потратить, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Один из телефонов – более современный и дорогой – оставил себе, а второй выбросил. Оставшийся мобильник вернули владелице.

По статье «Кража» мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU