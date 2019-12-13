В Почепском районе раскопали авиабомбу весом в полтонны
Гигантский боеприпас пролежал со времен Великой Отечественной войны
Во время операции никто не пострадал.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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В Почепском районе нашли и обезвредили 500-килограммовую авиационную бомбу времен Великой Отечественной воны. Взрывоопасный предмет обнаружили 12 декабря возле населенного пункта Речица, во время земляных работ.
Как рассказали в региональном МЧС, бомбу извлекли с помощью пожарного автокрана. Затем ее уничтожили в лесу.
- Найденная авиабомба – настоящий рекордсмен по весу, - говорят в МЧС. - Во время Второй Мировой чаще использовали бомбы весом от 2,5 до 50 кило.
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ИСТОЧНИК KP.RU