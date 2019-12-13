В Брянске спасли двух детей, которые чуть не провалились под лед
В Брянске на реке Десне спасли двух школьников. Трагедия едва не произошла днем в четверг, 12 декабря, передает пресс-служба регионального МЧС.
В дежурную часть МЧС позвонил один из жителей Брянска, который сообщил, что на льду реки Десны в Советском районе бегают дети. Никто из взрослых за ними не присматривал.
На место выехали сотрудники пожарно-спасательной части №1, инспекторы Службы пожаротушения, госинспекции по маломерным судам и полиции.
- Они вывели ребят на берег, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – Это оказались ученики четвертого класса. Затем вместе с инспектором ГИМС их доставили домой, где провели беседу с родителями несовершеннолетних.
Напомним, не так давно в Сураже на реке Ипуть погибли трое мальчиков, которые также вышли на тонкий лед.
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ИСТОЧНИК KP.RU