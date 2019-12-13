В Жуковском районе внедорожник насмерть сбил велосипедистку
Женщина ехала по краю дороги
Причину аварии выяснят полицейские.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
В ДТП под Жуковкой погибла 53-летнюю велосипедистка. Трагедия случилась около полдевятого утра в четверг, 12 декабря, на участке «Жуковка-Летошники».
По предварительной информации областной ГИБДД, 66-летний водитель ВАЗ-212140 ехал в сторону поселка Летошники. Велосипедистка двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.
- Травмы оказались смертельными, - говорят в Госавтоинспекции.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU