В Жуковском районе внедорожник насмерть сбил велосипедистку

СЕГОДНЯ 11:03 2019-12-13T11:14:22+03:00

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В ДТП под Жуковкой погибла 53-летнюю велосипедистка. Трагедия случилась около полдевятого утра в четверг, 12 декабря, на участке «Жуковка-Летошники».

По предварительной информации областной ГИБДД, 66-летний водитель ВАЗ-212140 ехал в сторону поселка Летошники. Велосипедистка двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.

- Травмы оказались смертельными, - говорят в Госавтоинспекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU