При строительстве дороги-дублера в Брянске благоустроят пляж на Мутном

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-13T10:11:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Во время строительства дороги Брянск-I - Брянск-II обещают привести в порядок берег на озере Мутном в Фокинском районе. На пляже сделают съезд к водоему, проведут рекультивацию территории и займутся ее благоустройством, рассказали в пресс-службе мэрии.

На объекте работает около 100 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, катки и до 70 самосвалов, которые подвозят песок для отсыпки защитной дамбы. По словам подрядчика, на данный момент идут земляные работы по устройству поля для будущего моста через Снежеть.

- 200 из 400 свай уже завезли, - говорят в Брянской городской администрации. - В ближайшее время на объект доставят спецтехнику.

Напомним, контракт на строительство дороги-дублера заключили в середине ноября. Общая протяженность дороги составит 5,4 километра.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU