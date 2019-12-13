2019-12-13T10:11:06+03:00
Общество

При строительстве дороги-дублера в Брянске благоустроят пляж на Мутном

На объекте готовят поле под будущий мост
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Строители трудятся круглосуточно и без выходных.Строители трудятся круглосуточно и без выходных.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

Во время строительства дороги Брянск-I - Брянск-II обещают привести в порядок берег на озере Мутном в Фокинском районе. На пляже сделают съезд к водоему, проведут рекультивацию территории и займутся ее благоустройством, рассказали в пресс-службе мэрии.

На объекте работает около 100 единиц техники: экскаваторы, бульдозеры, катки и до 70 самосвалов, которые подвозят песок для отсыпки защитной дамбы. По словам подрядчика, на данный момент идут земляные работы по устройству поля для будущего моста через Снежеть.

- 200 из 400 свай уже завезли, - говорят в Брянской городской администрации. - В ближайшее время на объект доставят спецтехнику.

Напомним, контракт на строительство дороги-дублера заключили в середине ноября. Общая протяженность дороги составит 5,4 километра.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Брянска отлучилась из кафе и лишилась двух мобильников
В Фокино детям-сиротам выдали недоделанные квартиры
В Почепском районе раскопали авиабомбу весом в полтонны
В Брянске спасли двух детей, которые чуть не провалились под лед
В Жуковском районе внедорожник насмерть сбил велосипедистку
К Новому году на улице Советской обещают заасфальтировать часть дороги
Жительница Климовского района «пировала» на деньги, украденные у соседки
При строительстве дороги-дублера в Брянске благоустроят пляж на Мутном
В Навлинском районе сгорел частный дом
В День Конституции 14 юным брянцам вручили паспорта
В Брянске устроят «Мандариновые бега»
Жители Трубчевского района помогли задержать домушников
Борис Пайкин предложил 31 декабря объявить выходным днем на Брянщине
В Брянске ищут семью для новорожденной Златы
В Новозыбкове сотрудник ГИБДД не стал брать у нарушительницы взятку
Памятник Ленину возле ДК БМЗ в Брянске увезли на ремонт
На БМЗ введён в эксплуатацию новый сварочный робот
Жительница Брянска пойдет под суд за кражу денег с банковской карты
К Жириновскому прибыла Брянская делегация
«Чистая планета» - это чистая страна!
Брянцу грозит до пяти лет колонии за стрельбу на пороге магазина
Суд не разрешил вводить в эксплуатацию торговый центр Николая Тимошкова в Брянске