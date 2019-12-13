В Навлинском районе сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 09:09 2019-12-13T09:11:51+03:00

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В селе Клюковники Навлинского района потушили частный дом. Пожар начался около четырех утра на улице Пролетарской в пятницу, 13 декабря, сообщает региональное МЧС.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Прибывшие спасатели увидели, что огонь охватил весь дом.

- Там никто не живет и пострадавших нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. - В 5.30 пожар полностью потушили.

Что стало причиной возгорания, установят эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU