2019-12-12T18:57:16+03:00
Общество

В День Конституции 14 юным брянцам вручили паспорта

Церемония прошла в правительстве региона
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
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В четверг, 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, 14 брянцам вручили паспорта. Документы получили подростки, которым исполнилось 14 лет.

Торжественная церемония прошла в областном правительстве.

- Паспорт гражданина Российской Федерации и Конституцию РФ вручили учащимся школ № 2 Сельцо и № 33 Брянска, Лопушской СОШ Выгоничского района, а также клинцовской гимназии № 1, - рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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