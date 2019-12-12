В Брянске устроят «Мандариновые бега»
Турнир по парковому ориентированию пройдет 21 декабря
Брянские школьники и студенты выйдут на новогодний забег.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Перед Новым годом Брянск проведут «Мандариновые бега». Турнир по парковому ориентированию пройдет в субботу, 21 декабря.
Как рассказали в мэрии, соревнования устроят на базе гимназии №3.
- Участниками станут учащиеся образовательных организаций, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.
Соревнования откроют в 11.30 утра. До 11.00 - регистрирация участников. А в три часа дня подведут итоги.
Подробную информацию о соревнованиях можно прочитать здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU