В Брянске устроят «Мандариновые бега»

СЕГОДНЯ 18:27 2019-12-12T18:27:57+03:00

Брянские школьники и студенты выйдут на новогодний забег. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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Перед Новым годом Брянск проведут «Мандариновые бега». Турнир по парковому ориентированию пройдет в субботу, 21 декабря.

Как рассказали в мэрии, соревнования устроят на базе гимназии №3.

- Участниками станут учащиеся образовательных организаций, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Соревнования откроют в 11.30 утра. До 11.00 - регистрирация участников. А в три часа дня подведут итоги.

Подробную информацию о соревнованиях можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU