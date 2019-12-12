2019-12-12T18:27:57+03:00
Общество

В Брянске устроят «Мандариновые бега»

Турнир по парковому ориентированию пройдет 21 декабря
Ольга УМАРОВА
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Брянские школьники и студенты выйдут на новогодний забег.Брянские школьники и студенты выйдут на новогодний забег.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Перед Новым годом Брянск проведут «Мандариновые бега». Турнир по парковому ориентированию пройдет в субботу, 21 декабря.

Как рассказали в мэрии, соревнования устроят на базе гимназии №3.

- Участниками станут учащиеся образовательных организаций, - рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Соревнования откроют в 11.30 утра. До 11.00 - регистрирация участников. А в три часа дня подведут итоги.

Подробную информацию о соревнованиях можно прочитать здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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