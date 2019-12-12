2019-12-12T18:08:48+03:00
Общество

Жители Трубчевского района помогли задержать домушников

Бдительные соседи позвонили отсутствовавшему хозяину жилья
Ольга УМАРОВА
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Воришек взяли с поличным.Воришек взяли с поличным.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Трубчевские полицейские с поличным задержали двух молодых домушников. Инцидент произошел в селе Усох, говорят в пресс-службе областного УМВД.

Злоумышленники забрались в дом 61-летнего селянина, которого долго там не было. Услышав подозрительный шум, отсутствовавшему хозяину позвонили соседи.

Тот сразу вызвал полицию.

- Благодаря проявленной соседями бдительности и оперативности реагирования стражи порядка с поличным задержали 21-летнего местного жителя и его 23-летнего приятеля из райцентра, - рассказали в полиции. - Злоумышленники, ранее не имевшие проблем с законом, срезали радиаторы отопления и собирались загрузить их в припаркованную поблизости машину.

По статье «Кража» подозреваемым грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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