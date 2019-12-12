2019-12-12T17:38:27+03:00
Политика

Борис Пайкин предложил 31 декабря объявить выходным днем на Брянщине

Уже многие губернаторы официально сделали этот день нерабочим
Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Борис Пайкин и обратился к брянскому губернатору Александру Богомазу с просьбой сделать 31 декабря выходным днемБорис Пайкин и обратился к брянскому губернатору Александру Богомазу с просьбой сделать 31 декабря выходным днем
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С данной просьбой Борис Романович обратился к губернатору Алесандру Богомазу. В настоящее время 31 декабря является официально рабочим днем, но из-за новогодних хлопот и подготовки к Новому году сотрудники в этот день редко выполняют свои трудовые функции в полном объеме и весь рабочий день.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, представляющий в парламенте Брянскую область, считает, что на региональном уровне было бы рационально перенести какой-либо из оставшихся в декабре выходных дней на 31 число. В таком случае жители Брянщины без суеты и нервотрепки успеют приготовиться к встрече Нового года у себя дома или отправиться в гости к родителям, друзьям и знакомым.

С данной просьбой Борис Пайкин и обратился к брянскому губернатору Александру Богомазу. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Президенту РФ Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить число новогодних праздников. Стоит отметить, что последний день уходящего года станет выходным для жителей уже 12 регионов России.

Депутат направил главе региона письмо.

Депутат направил главе региона письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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