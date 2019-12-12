Борис Пайкин предложил 31 декабря объявить выходным днем на Брянщине

СЕГОДНЯ 17:38 2019-12-12T17:38:27+03:00

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С данной просьбой Борис Романович обратился к губернатору Алесандру Богомазу. В настоящее время 31 декабря является официально рабочим днем, но из-за новогодних хлопот и подготовки к Новому году сотрудники в этот день редко выполняют свои трудовые функции в полном объеме и весь рабочий день.

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин, представляющий в парламенте Брянскую область, считает, что на региональном уровне было бы рационально перенести какой-либо из оставшихся в декабре выходных дней на 31 число. В таком случае жители Брянщины без суеты и нервотрепки успеют приготовиться к встрече Нового года у себя дома или отправиться в гости к родителям, друзьям и знакомым.

С данной просьбой Борис Пайкин и обратился к брянскому губернатору Александру Богомазу. Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил Президенту РФ Владимиру Путину сделать 31 декабря выходным днем и сократить число новогодних праздников. Стоит отметить, что последний день уходящего года станет выходным для жителей уже 12 регионов России.

Депутат направил главе региона письмо.

ИСТОЧНИК KP.RU