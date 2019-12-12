2019-12-12T17:39:40+03:00
Общество

В Брянске ищут семью для новорожденной Златы

От девочки отказалась мама
Ольга УМАРОВА
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Малышке нужен дом!Малышке нужен дом!Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянске разыскивают родителей для маленькой Златы. Как рассказали в мэрии, сразу после рождения девочки от нее отказалась мать – единственный родитель малышки.

- Девочке нужны терпеливые и заботливые родители, которые будут готовы подарить ей семейное тепло. - говорят в пресс-службе Брянской горадминистрации.

Если вы хотите забрать Злату в свою семью, обращайтесь в группу опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации по адресу: Брянск, ул. Октябрьская, дом 103, кабинет 6, телефон 8 (4832) 64-23-86.

От девочки отказалась ее мама. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

От девочки отказалась ее мама.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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ИСТОЧНИК KP.RU

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