СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-12T15:30:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Брянска пойдет под суд за кражу денег с банковской карты.

На днях в отдел полиции Фокинского района пришел 45-летний местный житель. Горожанин рассказал, что потерял кошелек. Налички в нем было меньше тысячи рублей. Поэтому он не сильно расстроился. Но брянец вспомнил, что забыл заблокировать банковскую карту, которая лежала в кошельке.

- Воспользовавшись онлайн-сервисом, потерпевший узнал, что за день множественными мелкими транзакциями с карты сняли 27,9 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Сотрудники полиции установили причастность к совершенному преступлению 20-летней жительницы поселка Большое Полпино. Девушку задержали. Она рассказала, что забрала из найденного кошелька около 600 рублей и уже собиралась выбросить его вместе с банковской картой. Но заметила написанное на ней четырехзначное число, оказавшееся PIN-кодом. Не устояв перед соблазном, злоумышленница обналичивала некрупные денежные суммы, пока не исчерпала лимит карты.

Горожанка признала свою вину и полностью возместила ущерб. Но от наказания это ее не спасет, за кражу девушке грозит до шести лет колонии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU