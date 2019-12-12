К Жириновскому прибыла Брянская делегация

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-12T15:28:45+03:00

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В Кремлевском Дворце Съездов в эти часы проходит торжественное собрание по случаю 30-летия старейшей политической партии России. Бессменный лидер либерал-демократов Владимир Жириновский собрал на празднество около 6000 единомышленников и гостей. Не последнее место среди них заняла и делегация Брянского отделения ЛДПР во главе с его координатором, депутатом Госдумы Борисом Пайкиным.

Накануне Президент РФ Владимир Путин, отметил,что «деятельность ЛДПР стала реальным фактором политической жизни страны». В своем поздравлении Владимиру Жириновскому глава также отметил, что он знает, как лидер ЛДПР искренне стремится «к тому, чтобы страна жила лучше, была крепче, чувствовала себя увереннее, и люди жили в более комфортных условиях».

Мысль президента как нельзя лучше согласуется с работой ЛДПР на Брянщине, благодаря которой в последнее время доверие народа к партии выросло в несколько раз. На минувших выборах брянские либерал-демократы впервые в своей истории вышли на второе «общепартийное» место, многократно увеличив свое представительство в местных законодательных органах.

Брянская делегация вместе со своим лидером Владимиром Жириновским сегодня вспоминает славный путь ЛДПР, начавшийся с полуподпольного собрания ЛДПР Советского Союза, состоявшегося в декабре 1989 года, поделится успехами с коллегами из других регионов, наметит цели и планы на ближайшую и отдаленную перспективу.

ИСТОЧНИК KP.RU