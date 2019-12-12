2019-12-12T12:13:50+03:00
Спорт

Брянский пловец Илья Бородин поборется за звание «Аполлон водных дорожек-2019»

Конкурс проводит Всероссийская федерация плавания
Мария Дедкова
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Брянец лидирует в голосовании.Брянец лидирует в голосовании.Фото: управление физической культуры и спорта Брянской области
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Брянский пловец Илья Бородин претендует на звание «Аполлон водных дорожек-2019». Голосование на приз зрительских симпатий проходит в рамках ежегодной премии Всероссийской федерации плавания. За звание лучшего поборются 10 претендентов, в том числе и брянец.

Голосование пройдет с 11 по 20 декабря в официальной группе ВФП. Победитель получит ценный приз.

- Номинантов выбирали в первую очередь с учетом установленных взрослых рекордов и завоеванных на личных дистанциях медалей, - рассказывают организаторы конкурса.

Напомним, на днях Илья Бородин стал серебряным призером чемпионата Европы на дистанции 400 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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