2019-12-12T10:27:17+03:00
Общество

Осужденные брянской колонии №4 попросили об УДО и переводе в колонию-поселение

В колонии работала спецкомиссия
Елена РАКОВА
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Комиссия беседовала с каждым осужденным. Фото: пресс-служба УФИСН России по Брянской области.Комиссия беседовала с каждым осужденным. Фото: пресс-служба УФИСН России по Брянской области.
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Заключенные брянской колонии №4, которая находится в Брасовском районе, попросили об УДО и переводе в колонию-поселение. Также некоторые сидельцы попросили о переводе на облегченные условия отбывания наказания. В колонии побывала комиссия по оценке поведения осужденных

- Особое внимание комиссия уделила трудоустройству осуждённых и их отношению к труду. - уточнили в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - Также рассмотрели правила внутреннего распорядка, активное участие в подготовке и проведении мероприятий в исправительном учреждении, погашению материальных исков по решению суда, обучению в школе или профессиональном училище. Участники комиссии беседовали с каждым осужденным, интересовались жизненными обстоятельствами и дальнейшими планами на будущее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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