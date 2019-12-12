В Дятькове автомобилисты пожаловались на "убитую" объездную дорогу

СЕГОДНЯ 10:15 2019-12-12T10:19:07+03:00

Автомобилисты каждый день рисковали остаться без колес. Скриншот с видео vk.com, "Подслушано Дятьково"

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Жители Дятькова пожаловались на "убитую" дорогу, по которой им приходится объезжать ремонтируемый мост.

Проблемы в районе Змеевка и других населенных пунктов, расположенных южнее, возникли после того, как Чижовскую дамбу закрыли на реконструкцию. Местным жителям предложили объезжать этот участок по грунтовой дороге.

Однако из-за большого количества машин она превратилась в грязную жижу. Автомобилисты каждый день рисковали остаться без колес.

Чиновники, как пишет газета "Дятьковский вестник", услышали жалобы дятьковчан. 12 декабря начнут делать пешеходный мост через плотину. А объездную дорогу засыпят щебнем. Кроме того, здесь будет дежурить трактор для помощи застрявшим машинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU