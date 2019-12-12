В Брянске 13 декабря пройдут сплошные проверки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-12-12T09:48:59+03:00

Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Брянске возле детсада "Снежинка" пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить 13 декабря на улице Красноармейской с 7.30 до 8.0. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщает ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU