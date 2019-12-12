2019-12-12T09:48:59+03:00
Общество

В Брянске 13 декабря пройдут сплошные проверки

Полицейские будут дежурить возле детского сада "Снежинка"
Мария Дедкова
Поделиться:
Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Брянске возле детсада "Снежинка" пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить 13 декабря на улице Красноармейской с 7.30 до 8.0. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщает ОГИБДД по городу Брянску.

Напомним, нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянцев предупредили о продаже сомнительной красной икры
Мотоциклиста из Рогнединского района оштрафовали на 200 тысяч рублей за повторную пьяную езду
БЦСП «Мир звуков»:все необходимое для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями
Брянский пловец Илья Бородин поборется за звание «Аполлон водных дорожек-2019»
Из брянского аэропорта отменили пятничные рейсы в Краснодар и Сочи
В Брянском районе установили первый в России памятник лесничим
Осужденные брянской колонии №4 попросили об УДО и переводе в колонию-поселение
Брянцев поздравили с Днем Конституции России
В Дятькове автомобилисты пожаловались на "убитую" объездную дорогу
Очередное заседание суда по делу ТРЦ Тимошковых пройдет 12 декабря
В Брянске на Кургане Бессмертия появился каток
Бюджет Брянска примут 18 декабря
В Брянске к Новому году украсят центры районов
В Брянской области спасали пострадавших в условном ДТП
Подозреваемого в убийстве четырех человек из брянского села арестовали
В Фокинском районе Брянска готовят фундамент под новый бассейн
Стародубскому пенсионеру отказывались выдавать бесплатные тест-полоски для диабетиков
Водитель легковушки в Брянске на пешеходном переходе сбила женщину с девочкой
В Брянске осудят двух иностранцев, изнасиловавших женщину в ночном парке