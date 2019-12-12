В Брянске 13 декабря пройдут сплошные проверки
Полицейские будут дежурить возле детского сада "Снежинка"
Нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Брянске возле детсада "Снежинка" пройдут сплошные проверки водителей. Автоинспекторы будут дежурить 13 декабря на улице Красноармейской с 7.30 до 8.0. Полицейские проверят, не нарушают ли автомобилисты правила перевозки детей, сообщает ОГИБДД по городу Брянску.
Напомним, нарушителям грозит штраф в три тысячи рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU