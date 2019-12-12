В Брянске на Кургане Бессмертия появился каток
Посетителей аттракциона попросили быть осторожными
Фото: facebook.com, Анна Пивоварова
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В Брянске перед Курганом Бессмертия появился каток. Об этом сообщили в социальных сетях.
Работники катка предупреждают: покрытие естественное, возможны неровности.
Горожане остались недовольны льдом. По словам брянцев, покрытие залили прямо на плитку, потому оно не безопасно.
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ИСТОЧНИК KP.RU