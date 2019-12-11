В Брянске к Новому году украсят центры районов

СЕГОДНЯ 19:04 2019-12-11T19:07:41+03:00

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Хотя за окном совсем не зимняя погода, Брянск продолжают украшать к Новому году. На бульваре Гагарина установили восемь новогодних "арок желаний". Их украшением займутся на этой неделе.

- Новые инсталляции появятся не только в центре Брянска, но и в каждом районе - украсят ключевые места, - рассказал начальник управления культуры Брянской городской администрации Владимир Севченков. - Бежицком районе - площадь Ульянова, в Володарском районе - сквер имени Ленина, в Фокинском районе - площадь Игната Фокина. В городе празднично оформят более 100 деревьев. Ключевым моментом станет появление в около 30 новых инсталляций.

В сквере Карла Маркса сохранят традиционное праздничное оформление. Украшать главную городскую елку начнут на этой неделе и завершат на следующей. Помимо этого в сквере появится еще несколько новых элементов, в том числе светящийся шар с фотозоной внутри. На лестнице на бульваре Гагарина уже установили светодиодные ели. А одним из центральных объектов на набережной станет световой фонтан.

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ИСТОЧНИК KP.RU