2019-12-11T18:32:45+03:00
Общество

В Брянской области спасали пострадавших в условном ДТП

В регионе прошли двухдневные учения оперативных служб
Мария Дедкова
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Подобные учения прошли во всех районах.Подобные учения прошли во всех районах.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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10 и 11 декабря в Брянской области прошли масштабные учения. На первом этапе подразделения МЧС России и территориальная подсистема РСЧС отработали порядок приведения в различные степени готовности, сбор личного состава и проверку техники.

11 декабря прошел второй этап. Оперативные службы вместе ликвидировали последствия условного ДТП.

Учения состоялись во всех районах области. Всего в них поучаствовали больше 1300 человек, 220 единиц техники.

- Со своей задачей сотрудники справились своевременно и оперативно, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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