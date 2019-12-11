В Брянской области спасали пострадавших в условном ДТП
10 и 11 декабря в Брянской области прошли масштабные учения. На первом этапе подразделения МЧС России и территориальная подсистема РСЧС отработали порядок приведения в различные степени готовности, сбор личного состава и проверку техники.
11 декабря прошел второй этап. Оперативные службы вместе ликвидировали последствия условного ДТП.
Учения состоялись во всех районах области. Всего в них поучаствовали больше 1300 человек, 220 единиц техники.
- Со своей задачей сотрудники справились своевременно и оперативно, - отметил начальник Главного управления МЧС России по Брянской области Вадим Уваркин.
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ИСТОЧНИК KP.RU