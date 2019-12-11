2019-12-11T18:10:46+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве четырех человек из брянского села арестовали

Во время следствия 24-летний парень будет находиться в СИЗО
Мария Дедкова
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Об аресте подозреваемого стало известно 11 декабря.Об аресте подозреваемого стало известно 11 декабря.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
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В Карачевском районе арестовали подозреваемого в жестоком убийстве четырех человек. Ближайшие два месяца 24-летний парень проведет в СИЗО, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, днем 8 декабря житель Карачева приехал в гости к знакомым в Вельяминово. Там во время застолья он поссорился с 26-летней девушкой. Во время конфликта за даму вступился ее 50-летний знакомый. Тогда молодой человек схватился за нож и несколько раз ударил девушку, потом ее защитника. А затем двух других мужчин - хозяев дома, которые попытались остановить дебошира. От полученных ранений все четверо погибли на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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