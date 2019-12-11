2019-12-11T17:12:17+03:00
Общество

Стародубскому пенсионеру отказывались выдавать бесплатные тест-полоски для диабетиков

В больнице мужчине не выписывали рецепты на расходники
Елена РАКОВА
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Пенсионера обеспечивают необходимыми тест-полосками.Пенсионера обеспечивают необходимыми тест-полосками.Фото: Алексей ФОКИН
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По требованию прокуратуры пенсионера из Стародубского района обеспечат необходимыми ему бесплатными тест-полосками. Хотя до этого в районной больнице мужчине отказывались выписывать рецепты на эти расходные материалы. За защитой своих прав 66-летний брянец обратился в прокуратуру.

- Мужчина стоит на диспансерном учете в Стародубской центральной районной больнице с диагнозом: "сахарный диабет", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Ему необходимы тест-полоски для контроля содержания глюкозы в крови. Но лечащий врач рецепты на тест-полоски ему не выписывал.

После проверки прокурор Стародубского района подал иск в суд, в котором просил обеспечить своевременное оформление пенсионеру рецептов на средства диагностики. Суд требования прокурора удовлетворил. И теперь мужчину, страдающего сахарным диабетом, обеспечивают тест-полосками, которых ему хватает для ежедневного контроля уровня глюкозы в крови.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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