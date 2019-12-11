Водитель легковушки в Брянске на пешеходном переходе сбила женщину с девочкой
Брянские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло в 17.55 10 декабря на улице Красноармейской.
- По предварительной информации, 34-летняя автомобилистка на "Лада веста" ехала со стороны проспекта Ленина и поворачивала направо на улицу Октябрьскую, - рассказывают в областной Госавтоинспекции. - В этот момент она сбила 30-летнюю женщину и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Медики, приехавшие на место ДТП, диагностировали у горожанки перелом копчика, ушиб, гематому левой ноги. У школьницы - ушиб в области крыла подвздошной кости слева. После оказания медицинской помощи пострадавших отпустили домой, назначив лечение.
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ИСТОЧНИК KP.RU