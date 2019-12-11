СЕГОДНЯ 14:16 2019-12-11T14:16:23+03:00

Теперь он на 2,5 года отправится в колонию

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Белорус попался с восемью килограммами запрещенных веществ на брянском участке границы. На иностранца, работавшего в составе преступной группы, завели уголовное дело за контрабанду запрещенных препаратов. На днях в Злынке по нему огласили приговор.

Как установили в суде, 34-летний гражданин Белоруссии, чтобы заработать денег, 4 января перевез через границу в Россию запрещенные сильнодействующие препараты.

- Вещества были запакованы в четыре посылки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При очередном ввозе сильнодействующих веществ в нашу страну 18 января фигуранта задержали в Злынковском районе на контрольном пункте "Красный камень". В скрытых полостях автомобиля у него обнаружили 123 готовых пакета с запрещенными веществами. Всего из незаконного оборота изъято больше восьми килограммов сильнодействующих веществ.

Белоруса приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU