Белорус попался с восемью килограммами запрещенных веществ на брянском участке границы
Белорус попался с восемью килограммами запрещенных веществ на брянском участке границы. На иностранца, работавшего в составе преступной группы, завели уголовное дело за контрабанду запрещенных препаратов. На днях в Злынке по нему огласили приговор.
Как установили в суде, 34-летний гражданин Белоруссии, чтобы заработать денег, 4 января перевез через границу в Россию запрещенные сильнодействующие препараты.
- Вещества были запакованы в четыре посылки, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - При очередном ввозе сильнодействующих веществ в нашу страну 18 января фигуранта задержали в Злынковском районе на контрольном пункте "Красный камень". В скрытых полостях автомобиля у него обнаружили 123 готовых пакета с запрещенными веществами. Всего из незаконного оборота изъято больше восьми килограммов сильнодействующих веществ.
Белоруса приговорили к 2,5 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU