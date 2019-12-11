2019-12-11T13:22:58+03:00
Общество

Чиновники из Сельцо заселили сироту в разгромленную квартиру с долгами

В ситуации разбиралась прокуратура
Елена РАКОВА
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Теперь сельцовским чиновникам придется отвечать за свою халатность.Теперь сельцовским чиновникам придется отвечать за свою халатность.
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Сельцовским чиновникам придется держать ответ за некачественное жилье, выданное сироте. Тот факт, что двухкомнатная квартира, в которую заселили сироту в октябре прошлого года, не соответствует санитарным и техническим требованиям, подтвердили во время прокурорской проверки.

- При обследовании квартиры установлено, что газовые плита и колонка находятся в неисправном состоянии, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обнаружилось также, что срок эксплуатации газовый плиты истек. Электрические выключатель и розетка в зале не работают. Электропроводка в комнате и коридоре не защищена. На стеклах окон и балконной двери есть трещины, пол в коридоре поврежден. А в туалетной комнате нужно провести сантехнические работы. На момент предоставления жилья и заселения в него сироты сантехника и другое оборудование и неполадки уже имелись.

Выяснилось также, что жилье перешло к сироте с долгами. Предыдущий владелец не заплатил больше 1,7 тысячи рублей за коммуналку. Этот долг до сих пор не оплатили.

Прокурор потребовал от главы городской администрации Сельцо устранить нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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