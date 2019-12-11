Присяжные отправили брянца за решетку на девять лет за смертельное избиение приятеля

СЕГОДНЯ 13:12 2019-12-11T13:12:02+03:00

Ближайшие девять лет брянец проведет в колонии строгого режима. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приговор пока не вступил в законную силу

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Коллегия присяжных отправила 19-летнего жителя Брянского района за решетку. Молодого человека признали виновным в жестоком избиении приятеля, после которого он умер.

Как установили в суде, 15 марта нетрезвый молодой человек был в гостях у своего знакомого в селе Домашово.

- Из-за внезапно вспыхнувшей неприязни к 57-летнему хозяину дома молодой человек ударил его кулаком в голову, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Мужчина упал на пол, а гость продолжал избивать его. Эксперты насчитали не менее 41 удара по различным частям тела.

От полученных травм селянин на следующий день умер.

При вынесении приговора коллегия присяжных заседателей сочла, что подсудимый заслуживает снисхождения. Максимальный срок наказания за это преступление - 15 лет колонии. Учтя мнение присяжных, суд приговорил брянца к девяти годам колонии строгого режима. Вердикт пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU