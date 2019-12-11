2019-12-11T12:59:39+03:00
Происшествия

В Брянске задержали вокзального грабителя

добычей злоумышленника стали гитара и планшет
Елена РАКОВА
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По факту ограбления полицейские завели уголовное дело.По факту ограбления полицейские завели уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянске транспортные полицейские задержали грабителя, который промышлял на железнодорожном вокзале. На след злоумышленника вышли после того, как его жертвой стал 27-летний брянец на станции Орджоникидзеград.

- Потерпевший обратился в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожной станции Брянск-1, - рассказали в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте. - Он сообщил, что полчаса назад в здании вокзала в Бежице на него напал грабитель. Он сначала избил брянца, а потом отобрал гитару и планшетный компьютер.

По "горячим следам" полицейские задержали подозреваемого. Им оказался уже судимый 35-летний житель Дятьковского района.

С отобранными вещами он еще не успел расстаться. По факту ограбления полицейские завели уголовное дело. подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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