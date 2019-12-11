2019-12-11T12:25:41+03:00
Общество

Брянские полицейские насчитали больше 400 нарушений среди подростков

В регионе завершилась профилактическая акция "Не оступись!"
Елена РАКОВА
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Стражи порядка встречались и беседовали со школьниками о соблюдении правил общественного порядка и законов.Стражи порядка встречались и беседовали со школьниками о соблюдении правил общественного порядка и законов.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Брянские полицейские насчитали больше 400 нарушений среди подростков за время профакции "Не оступись!".

Стражи порядка встречались и беседовали со школьниками о соблюдении правил общественного порядка и законов. Говорили и об ответственности за их нарушение. Особое внимание - соблюдению правил безопасности на дорогах и вблизи водоемов.

- За время проведения оперативно-профилактического мероприятия выявлено более 400 правонарушений, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Среди них: нарушение правил "комендантского часа", употребление алкоголя, курение, хулиганство. На профилактический учет поставили 98 подростков и 85 их законных представителей.

Кроме того, полицейские завели два уголовных дела по фактам продажи выпивки подросткам и неисполнения обязанностей по воспитанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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