2019-12-11T11:59:28+03:00
Общество

Брянские участники проекта "ПроеКТОрияЯ" рассказали о прошедшем форуме

Елена РАКОВА
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Участники проекта "ПроеКТОрияЯ" от Брянской области рассказали о всероссийском форуме, который прошел в Ярославле.

- Педагог детского технопарка "Кванториум" Людмила Фельдман, чья программа обучения биологии и химии признана одной из лучших в стране, стала победителем всероссийского конкурса профориентированных практик и возглавила делегацию обучающихся Брянской области на форуме, - уточнили в департаменте образования Брянской области. - Также наш регион на форуме представили ученики лицеев, №1, 2, 27 и школы №5.

После форума ребята рассказали о своем участии и отметили, что в современном обществе традиционное разделение на "гуманитариев" и "технарей" постепенно исчезает. Сегодня уже невозможно работать в гуманитарной сфере, не имея представления о технологиях и естественнонаучной картине мира, и наоборот. В будущем повсеместно прогнозируется повышенный интерес учащихся именно к междисциплинарному образованию, которое позволит им обеспечить свое будущее и карьерный рост.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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