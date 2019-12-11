2019-12-11T11:38:47+03:00
Общество

Брянским работникам «скорой» пообещали поднять зарплату

Также в области создадут центр консультативной доврачебной помощи
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
С брянскими фельдшерами встретилось медицинское руководство региона.С брянскими фельдшерами встретилось медицинское руководство региона.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Брянским сотрудникам скорой помощи пообещали увеличить зарплату. Встреча первых лиц области с медиками прошла на подстанции №3, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Жалобы фельдшеров выслушали замглавы губернатора Владимир Оборотов, директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков, главврач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Кацков и сотрудники станции.

Одним из самых острых стал вопрос оплаты труда.

- Главврач городской станции скорой помощи предложил повысить зарплату сотрудникам с ноября сотрудники, - рассказали в департаменте здравоохранения Брянской области. - Это связано и с переработками из-за неукомплектованности штата, и особенностью зимнего периода работы. Сотрудники поблагодарили руководство за это решение.

Кроме того, чиновники поддержали предложение фельдшеров создать на Брянщине центр диспетчерской консультативной доврачебной помощи. Необходимость его появления связана с тем, что многие пациенты обращаются в скорую просто за консультацией: к какому врачу обратиться, в какую больницу пойти, принимать то или иное лекарство...

- Этим вопросом начнут заниматься в 2020 году, - отметил Андрей Бардков.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский "Старик Хоттабыч" не смог вовремя "наколдовать" денег своим работникам
Чиновники из Сельцо заселили сироту в разгромленную квартиру с долгами
Присяжные отправили брянца за решетку на девять лет за смертельное избиение приятеля
В Брянске задержали вокзального грабителя
В брянскую колонию пытались перебросить телефоны с помощью квадрокоптера
Брянские полицейские насчитали больше 400 нарушений среди подростков
Брянские участники проекта "ПроеКТОрияЯ" рассказали о прошедшем форуме
Брянцы помогли пограничникам задержать перебежчика через границу
Брянского автомобилиста оштрафовали по записи с видеорегистратора
В брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой презентуют новые инструменты
В Стародубе умерла сбитая пьяным водителем 11-летняя школьница
Четверо брянцев хотели прокатиться на угнанной машине в Курскую область
В Брянск привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы
Брянский омбудсмен Вячеслав Тулупов пообщался с Владимиром Путиным
В Фокинском районе Брянска сгорела дача
В Брянске побывали олимпийские спортсмены
Сотрудника УФСИН в Клинцах задержали по подозрению в смертельном избиении заключенного