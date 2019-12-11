Брянским работникам «скорой» пообещали поднять зарплату

СЕГОДНЯ 11:37 2019-12-11T11:38:47+03:00

Также в области создадут центр консультативной доврачебной помощи

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Брянским сотрудникам скорой помощи пообещали увеличить зарплату. Встреча первых лиц области с медиками прошла на подстанции №3, сообщают в региональном департаменте здравоохранения.

Жалобы фельдшеров выслушали замглавы губернатора Владимир Оборотов, директор департамента здравоохранения Андрей Бардуков, главврач городской станции скорой медицинской помощи Игорь Кацков и сотрудники станции.

Одним из самых острых стал вопрос оплаты труда.

- Главврач городской станции скорой помощи предложил повысить зарплату сотрудникам с ноября сотрудники, - рассказали в департаменте здравоохранения Брянской области. - Это связано и с переработками из-за неукомплектованности штата, и особенностью зимнего периода работы. Сотрудники поблагодарили руководство за это решение.

Кроме того, чиновники поддержали предложение фельдшеров создать на Брянщине центр диспетчерской консультативной доврачебной помощи. Необходимость его появления связана с тем, что многие пациенты обращаются в скорую просто за консультацией: к какому врачу обратиться, в какую больницу пойти, принимать то или иное лекарство...

- Этим вопросом начнут заниматься в 2020 году, - отметил Андрей Бардков.

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ИСТОЧНИК KP.RU