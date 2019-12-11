2019-12-11T11:37:15+03:00
Общество

Брянцы помогли пограничникам задержать перебежчика через границу

О нарушителе сообщили местные жители
Елена РАКОВА
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Дружинники помогли задержать нарушителей госграницы.Дружинники помогли задержать нарушителей госграницы.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Жители Погарского района помогли пограничникам задержать перебежчика через госграницу. Все произошло 9 декабря.

- Вблизи государственной границы пограничный наряд по информации, полученной от представителя добровольной народной дружины, за держал россиянина, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области. - Мужчина пытался перебраться в Украину в обход установленных пунктов пропуска. Местные жители – члены добровольных народных дружин постоянно помогают пограничникам защищать госграницу. Дружинники выходят в совместные пограничные наряды, сообщают о происшествиях в приграничной зоне.

Например, в этом году по информации дружинников и при непосредственной их помощи задержали больше 10 нарушителей государственной границы. Больше 150 человек – задержали за нарушение пограничного режима и более 10 – нарушителей режима в пунктах пропуска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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