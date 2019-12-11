Брянского автомобилиста оштрафовали по записи с видеорегистратора

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-11T11:27:45+03:00

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В Брянске автомобилиста оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил дорожного движения. Нарушение попало на камеру видеорегистратора. Запись опубликовали в соцсети в группе "Нарушение ПДД Брянск".

- Судя по видеозаписи, 23 октября 2019 года в районе дома № 12 на улице Калинина водитель автомобиля "Опель" проехал на запрещающий - красный - сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - На автомобилиста составили административный протокол и оштрафовали.

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ИСТОЧНИК KP.RU