Брянского автомобилиста оштрафовали по записи с видеорегистратора
В Брянске автомобилиста оштрафовали на тысячу рублей за нарушение правил дорожного движения. Нарушение попало на камеру видеорегистратора. Запись опубликовали в соцсети в группе "Нарушение ПДД Брянск".
- Судя по видеозаписи, 23 октября 2019 года в районе дома № 12 на улице Калинина водитель автомобиля "Опель" проехал на запрещающий - красный - сигнал светофора, - говорят в ОГИБДД УМВД России по Брянску. - На автомобилиста составили административный протокол и оштрафовали.
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ИСТОЧНИК KP.RU