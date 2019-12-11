2019-12-11T12:05:52+03:00
Звезды

В брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой презентуют новые инструменты

Для этого устроят большой концерт
Елена РАКОВА
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В школе искусств презентуют новые музыкальные инструменты.В школе искусств презентуют новые музыкальные инструменты.Фото: Елена РАКОВА
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В школе искусств имени Татьяны Николаевой в Брянске устроят концерт-презентацию новых музыкальных инструментов. Концерт состоится 11 декабря в 16.00.

Для зрителей сыграют солисты-исполнители на народных инструментах: домре, балалайке, баяне, гитаре - лауреаты конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства, дуэт виолончелистов, образцовый оркестр русских народных инструментов «Истоки».

- Перед концертом пройдет экскурсия по школе, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Посетители смогут осмотреть новое световое и звуковое оборудование, учебную мебель, посетить школьную библиотеку с обновленным библиотечным фондом. (12+)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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