В брянской школе искусств имени Татьяны Николаевой презентуют новые инструменты
В школе искусств имени Татьяны Николаевой в Брянске устроят концерт-презентацию новых музыкальных инструментов. Концерт состоится 11 декабря в 16.00.
Для зрителей сыграют солисты-исполнители на народных инструментах: домре, балалайке, баяне, гитаре - лауреаты конкурсов и фестивалей исполнительского мастерства, дуэт виолончелистов, образцовый оркестр русских народных инструментов «Истоки».
- Перед концертом пройдет экскурсия по школе, - уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области. - Посетители смогут осмотреть новое световое и звуковое оборудование, учебную мебель, посетить школьную библиотеку с обновленным библиотечным фондом. (12+)
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ИСТОЧНИК KP.RU