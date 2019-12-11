В Стародубе умерла сбитая пьяным водителем 11-летняя школьница

СЕГОДНЯ 10:51 2019-12-11T10:54:09+03:00

Девочки не стало спустя 10 дней после аварии. Фото: Алексей ФОКИН

Она пролежала в больнице 10 дней

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В Стародубе скончалась 11-летняя девочка, которую сбил пьяный водитель без прав. Страшную новость сообщили в соцсетях.

Девочка находилась в больнице 10 дней, но спасти ее врачам не удалось.

Напомним, ДТП произошло в Стародубе 30 ноября на улице Пролетарской. От преследования сотрудников ДПС пытался уйти 23-летний водитель «Москвича». Но не справился с управлением, съехал на обочину и сбил ребенка.

С черепно-мозговой травмой головы девочку госпитализировали. Оказалось, что сбивший ее автомобилист не только был пьян, но и ездил без водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU