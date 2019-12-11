Четверо брянцев хотели прокатиться на угнанной машине в Курскую область

СЕГОДНЯ 10:10 2019-12-11T10:12:09+03:00

До Курска угонщики так и не доехали. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Брянском районе задержали компанию молодых угонщиков. Как рассказали в областном УМВД, инцидент произошел в поселке Мичуринский. У 19-летнего студента угнали автомобиль ВАЗ-21099, припаркованный во дворе возле общежития.

Злоумышленники – четверо молодых людей – попались в объектив камер видеонаблюдения. На записях видно, как преступники, разбив окно машины, забрались туда и уехали.

В тот же день сотрудники ГИБДД остановили похищенный автомобиль неподалеку от поселка Свень. В салоне находились 24-летний, двое 25-летних и 27-летний жители Клетнянского района.

- Задержанные рассказали, что накануне праздновали день рождения одного из приятелей в Брянске, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - В Мичуринский они приехали к знакомой, но той не оказалось дома, и тогда молодые злоумышленники решили «развеяться», прокатившись на угнанном автомобиле в Курскую область.

Со слов подозреваемых, по дороге они нашли документы хозяина машины. Узнав, что автовладелец – их земляк, они хотели вернуть машину. Теперь им грозит тюремный срок до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU