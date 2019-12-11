2019-12-11T09:52:46+03:00
Общество

В Брянск привезут ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы

Поклониться святыне можно будет в Кафедральном соборе
Ольга УМАРОВА
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К поясу Богородицы идут поклониться тысячи паломников.К поясу Богородицы идут поклониться тысячи паломников.Фото: Ольга УМАРОВА
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В Брянск доставят пояс Пресвятой Богородицы. Ковчег с частью святыни будет находиться с 18 по 22 декабря в Кафедральном соборе.

Поклониться святыне можно будет 18 декабря с 12:00 до 21:00, 19 - 21 декабря с 8:00 до 21:00 и 22 декабря - с 8:00 до 12:00.

- Ковчег привезут в Брянск в рамках международной молодежной просветительской программы «Духовная связь», - сообщили в пресс-службе брянской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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