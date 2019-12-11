2019-12-11T09:17:28+03:00
Общество

Брянский омбудсмен Вячеслав Тулупов пообщался с Владимиром Путиным

Встреча прошла во вторник в Кремле
Ольга УМАРОВА
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Уполномоченный по правам человека в Брянской области Вячеслав Тулупов пообщался с Владимиром Путиным. Это произошло на встрече президента России с региональными омбудсменами во вторник, 10 декабря, в Кремле.

В этот день отмечают День прав человека. На встрече также присутствовала Татьяна Москалькова, которая недавно посетила Брянск.

- Там, где чиновники не доходят, руки не дотягиваются либо чего то не чувствуют, там должны появляться вы, - приводят слова Владимира Путина на официальном сайте Кремля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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