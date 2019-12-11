В Фокинском районе Брянска сгорела дача

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-11T09:24:54+03:00

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В Брянске потушили дачный дом. ЧП произошло около шести утра в садовом обществе «Локомотив» в Фокинском районе.

На место выехали две пожарные автоцистерны. Прибывшие спасатели обнаружили, что дачный дом полностью охвачен огнем.

- В 7.04 пожар полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Брянской области. - Никто не пострадал.

Причину пожара устанавливают эксперты.

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ИСТОЧНИК KP.RU