В Фокинском районе Брянска сгорела дача
Пострадавших нет
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Изменить размер текста:
В Брянске потушили дачный дом. ЧП произошло около шести утра в садовом обществе «Локомотив» в Фокинском районе.
На место выехали две пожарные автоцистерны. Прибывшие спасатели обнаружили, что дачный дом полностью охвачен огнем.
- В 7.04 пожар полностью потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Росиии по Брянской области. - Никто не пострадал.
Причину пожара устанавливают эксперты.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU