В Брянске побывали олимпийские спортсмены

СЕГОДНЯ 21:10 2019-12-10T21:10:52+03:00

За время "тура" олимпийские спортсмены провели с молодежью 2 500 встреч. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В Брянске побывала олимпийская делегация Российского союза спортсменов. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, визит состоялся в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России».

Заслуженные мастера спорта встретились с учащимися гимназии №7. Своими историями побед с ребятами поделились гимнастка Тамара Замотайлова, легкоатлеты Елена Рузина и Денис Капустин, фехтовальщица на рапирах Валентина Никонова и волейболистка Людмила Жигилий.

Людмила Жигилий стала Олимпийской чемпионкой в 18 лет. Это случилось в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене.

- Мы выиграли «золото» в борьбе с японками, - рассказала Людмила Васильевна. - А через два дня сидели на трибунах и смотрели, как наши ребята играли с американцами. Та сборная Советского Союза были интернациональной, но, несмотря на это, все друг друга уважали и поддерживали. Именно благодаря единству команде удалось выиграть «золото».

Как сообщили в мэрии, Брянская область стала 49-м регионом, а город Брянск - 414-м городом, который посетила представительная олимпийская делегация.

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ИСТОЧНИК KP.RU