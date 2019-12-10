В Брянске побывали олимпийские спортсмены
В Брянске побывала олимпийская делегация Российского союза спортсменов. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, визит состоялся в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды - детям и молодежи России».
Заслуженные мастера спорта встретились с учащимися гимназии №7. Своими историями побед с ребятами поделились гимнастка Тамара Замотайлова, легкоатлеты Елена Рузина и Денис Капустин, фехтовальщица на рапирах Валентина Никонова и волейболистка Людмила Жигилий.
Людмила Жигилий стала Олимпийской чемпионкой в 18 лет. Это случилось в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене.
- Мы выиграли «золото» в борьбе с японками, - рассказала Людмила Васильевна. - А через два дня сидели на трибунах и смотрели, как наши ребята играли с американцами. Та сборная Советского Союза были интернациональной, но, несмотря на это, все друг друга уважали и поддерживали. Именно благодаря единству команде удалось выиграть «золото».
Как сообщили в мэрии, Брянская область стала 49-м регионом, а город Брянск - 414-м городом, который посетила представительная олимпийская делегация.
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ИСТОЧНИК KP.RU