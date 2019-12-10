2019-12-10T19:03:39+03:00
Происшествия

Сотрудника УФСИН в Клинцах задержали по подозрению в смертельном избиении заключенного

Мужчину арестовали по просьбе следователей
Елена РАКОВА
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Подозреваемого в смертельном избиении арестовали. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.Подозреваемого в смертельном избиении арестовали. Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
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34-летнего сотрудника брянского УФИСН, подозреваемого в смертельном избиении заключенного в клинцовской колонии, задержали.

- Мужчину по ходатайству следователей арестовали, - уточнили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области. - Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, 8 декабря в хирургическом отделении клинцовской городской больницы от травм умер 32-летний заключенный ИК №6. По факту причинения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего следователи завели уголовное дело.

С проверкой в учреждении работает прокуратура Брянской области. Правоохранители выясняют, как в учреждении соблюдают требования законов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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