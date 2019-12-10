За свалку на кладбище брянский чиновник заплатил тысячу рублей

СЕГОДНЯ 18:49 2019-12-10T18:51:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Комаричском районе за грязное кладбище наказали замглавы администрации. С жалобой на антисанитарию в прокуратуру обратился житель поселка Комаричи.

Сотрудники ведомства вышли с проверкой и нашли ряд нарушений.

- На северо-восточной окраине Комаричей есть несанкционированные свалки, - рассказали в прокуратуре Комаричского района. - Территория кладбища захламлена, нет водоснабжения.

К административной ответственности привлекли замглавы администрации Комаричского района. Чиновник заплатил тысячу рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU