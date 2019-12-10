За свалку на кладбище брянский чиновник заплатил тысячу рублей
В Комаричском районе за грязное кладбище наказали замглавы администрации. С жалобой на антисанитарию в прокуратуру обратился житель поселка Комаричи.
Сотрудники ведомства вышли с проверкой и нашли ряд нарушений.
- На северо-восточной окраине Комаричей есть несанкционированные свалки, - рассказали в прокуратуре Комаричского района. - Территория кладбища захламлена, нет водоснабжения.
К административной ответственности привлекли замглавы администрации Комаричского района. Чиновник заплатил тысячу рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU