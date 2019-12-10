Брянец, ударивший ножом 37-летнюю женщину, не давал «скорой» ее увезти
В Брянске пришлось спасать бригаду скорой помощи. О том, что неотложку атаковал пьяный мужчина, сообщили сотрудникам Росгвардии.
Инцидент произошел возле дома на улице 2-я Аллея в Фокинском районе. Прибывшие на место росгвардейцы увидели машину скорой, возле которой находился 66-летний пьяный мужчина.
Он не давал машине проезда и успокоился только при виде стражей порядка.
- Со слов брянца он выпивал с 37-летней женщиной, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – Они поссорились, и мужчина ударил подругу ножом в шею. Потерпевшая сама вызвала скорую. Приехавшие медики собирались увезти ее в больницу.
Сотрудники Росгвардии задержали буяна и передали полицейским.
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ИСТОЧНИК KP.RU