2019-12-10T17:55:08+03:00
Общество

Брянец, ударивший ножом 37-летнюю женщину, не давал «скорой» ее увезти

Буяна задержали бойцы Росгвардии
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
После приезда росгвардейцев потерпевшую отвезли в больницу.После приезда росгвардейцев потерпевшую отвезли в больницу.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Брянске пришлось спасать бригаду скорой помощи. О том, что неотложку атаковал пьяный мужчина, сообщили сотрудникам Росгвардии.

Инцидент произошел возле дома на улице 2-я Аллея в Фокинском районе. Прибывшие на место росгвардейцы увидели машину скорой, возле которой находился 66-летний пьяный мужчина.

Он не давал машине проезда и успокоился только при виде стражей порядка.

- Со слов брянца он выпивал с 37-летней женщиной, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. – Они поссорились, и мужчина ударил подругу ножом в шею. Потерпевшая сама вызвала скорую. Приехавшие медики собирались увезти ее в больницу.

Сотрудники Росгвардии задержали буяна и передали полицейским.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске побывали олимпийские спортсмены
Сотрудника УФСИН в Клинцах задержали по подозрению в смертельном избиении заключенного
За свалку на кладбище брянский чиновник заплатил тысячу рублей
Чиновники Климовского района поставили под угрозу открытие новой спортплощадки
Сбившего собаку брянца на год лишили водительских прав
В Брянске сквер имени Федора Тютчева украсили новогодними снежинками
В Брянске установили главную городскую елку
В школе №29 в Брянске открыли "Точку Памяти"
Прокуратура проверит клинцовскую колонию, в которой погиб заключенный
Стало известно, во сколько обойдется срубить новогоднюю елку в брянском лесу
Учиться, учиться, и еще раз учиться!
Депутаты областной Думы приняли бюджет региона на 2020 год
В Брянскую область приедет «поезд-музей»
В Стародубском районе под колесами ВАЗа погиб пенсионер
В Карачевском районе убили четырех человек
Погибшего в клинцовской колонии судили за организацию подпольного казино
После смерти заключенного в брянской колонии №6 завели уголовное дело
К Новому году центр Брянска украсят 50 огромных снежинок
В брянской колонии №6 погиб заключенный
Жителей улицы Степной в Брянске напугали стаи бродячих собак
Изменилось расписание вылетов самолетов между Брянском и Санкт-Петербургом