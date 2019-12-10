Чиновники Климовского района поставили под угрозу открытие новой спортплощадки
В Климовском районе под угрозой оказалась открытие спортивной площадки, которую обустраивали по нацпроекту.
Нарушения закона выявила прокуратура.
Выяснилось, что администрация заключила контракты на поставку спортивного оборудования и благоустройство площадки, но не контролировала его исполнение.
- Сроки выполнения работ подрядчик нарушил, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Спортивное оборудование поставили не в полном объеме. Хранится оно в сторонней организации без заключения соответствующих договоров хранения. Требовать неустойку с подрядчиков в администрации не стали.
Правоохранители потребовали от главы администрации Климовского района устранить нарушения, а виновных привлечь к ответственности.
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ИСТОЧНИК KP.RU