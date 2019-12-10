Стало известно, во сколько обойдется срубить новогоднюю елку в брянском лесу
До Нового года осталось ровно три недели. Скоро на городских улицах начнут работать елочные базары. Но купить пушистую красавицу можно не только в городе, но и в лесничестве. Специально для этого выделили несколько участков.
Срубить ель или сосну, как говорят в Управлении лесами Брянской области, можно по понедельникам и четвергам начиная с 16 декабря. За деревом нужно ехать в Сельское и Снежетьское участковые лесничества, в Сельцовское лесничество, в Стяжновское лесничество.
- Рубить ели и сосны разрешают самостоятельно но только под контролем госинспектора соответствующего участкового лесничества, - говорят в Брянском лесничестве. - При обращении в лесничество нужно предоставить паспорт.
Отпускная цена деревьев: до 1 м -40-45 руб., 1,1-2 м - 70 - 80 руб., 2,1-3 м - 80 - 90 руб, 3,1- 4 м - 171,9 руб., свыше 4,1 м - 353,9 руб.
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ИСТОЧНИК KP.RU