Стало известно, во сколько обойдется срубить новогоднюю елку в брянском лесу

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-10T12:29:28+03:00

Самому выбрать дерево и спилить его можно будет с 16 декабря

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До Нового года осталось ровно три недели. Скоро на городских улицах начнут работать елочные базары. Но купить пушистую красавицу можно не только в городе, но и в лесничестве. Специально для этого выделили несколько участков.

Срубить ель или сосну, как говорят в Управлении лесами Брянской области, можно по понедельникам и четвергам начиная с 16 декабря. За деревом нужно ехать в Сельское и Снежетьское участковые лесничества, в Сельцовское лесничество, в Стяжновское лесничество.

- Рубить ели и сосны разрешают самостоятельно но только под контролем госинспектора соответствующего участкового лесничества, - говорят в Брянском лесничестве. - При обращении в лесничество нужно предоставить паспорт.

Отпускная цена деревьев: до 1 м -40-45 руб., 1,1-2 м - 70 - 80 руб., 2,1-3 м - 80 - 90 руб, 3,1- 4 м - 171,9 руб., свыше 4,1 м - 353,9 руб.

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ИСТОЧНИК KP.RU