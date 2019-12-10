В Брянскую область приедет «поезд-музей»

СЕГОДНЯ 11:38 2019-12-10T11:52:04+03:00

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На Брянщину прибудет «поезд-музей». Передвижной выставочно-лекционный комплекс ОАО «РЖД» остановится 13 декабря на станции Жуковка. А 14 декабря будет принимать посетителей в Брянске, на платформе станции Брянск-Орловский.

Как рассказали в МЖД, «музей на колесах» - это уникальный комплекс, который курсирует по всей России и знакомит соотечественников с историей железных дорог в нашей стране и современными железнодорожными ноу-хау.

Кроме того, в «поезде-музее» представлен подвижной состав российских железных дорог и макеты железнодорожной техники. В одном из вагонов есть экспозиция, посвященная Великой Победе 1945 года.

Здесь находятся фрагмент вагона-теплушки, образцы железнодорожной и военной техники, а также личные вещи воинов-железнодорожников.

- Экспозиция постоянно обновляется, - сообщили в службе корпоративных коммуникаций МЖД. - В этом году в состав поезда включили вагон, посвященный строительству Байкало-Амурской магистрали, которой исполнилось 45 лет. В прошлые годы с экспозицией ПВЛК познакомились жители Брянск, Жуковки, Навли, Новозыбкова, Унечи и поселка Синезерки.

Заглянуть в необычный музей можно будет с 10 утра до семи вечера (вход в поезд до 18:15), перерыв с часу до двух.

Стоимость билетов: 70 рублей для взрослых, 900 рублей для группового посещения (от 20 человек). Школьникам, студентам, пенсионерам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны вход свободный. Возрастное ограничение 6+.

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ИСТОЧНИК KP.RU