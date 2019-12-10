Погибшего в клинцовской колонии судили за организацию подпольного казино
Стали известны подробности ЧП в клинцовской колонии №6. Заключенный, которого избили в исправительном учреждении, должен был отбывать наказание за «Незаконные организация и проведение азартных игр».
Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" ЧП произошло во время проверки на наличие запрещенных вещей. Только что прибывший в колонию осужденный воспротивился осмотру. Тогда, по одной из версий, сотрудник отдела безопасности и ударил осужденного. Напомним, заключенный скончался 8 декабря в Клинцовской городской больнице, куда его доставили из исправительного учреждения. По факту гибели 32-летнего мужчины завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU