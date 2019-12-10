Погибшего в клинцовской колонии судили за организацию подпольного казино

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-10T09:48:00+03:00

По одной из версий, осужденного ударил сотрудник отдела безопасности. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

По предварительной информации, заключенного избили во время досмотра

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Стали известны подробности ЧП в клинцовской колонии №6. Заключенный, которого избили в исправительном учреждении, должен был отбывать наказание за «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Как стало известно корреспонденту "Комсомольской правды"в Брянске" ЧП произошло во время проверки на наличие запрещенных вещей. Только что прибывший в колонию осужденный воспротивился осмотру. Тогда, по одной из версий, сотрудник отдела безопасности и ударил осужденного. Напомним, заключенный скончался 8 декабря в Клинцовской городской больнице, куда его доставили из исправительного учреждения. По факту гибели 32-летнего мужчины завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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ИСТОЧНИК KP.RU